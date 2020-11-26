تصنيف جديد من الامم المتحدة.. “مصادر موت” خطرة تنتشر في جسد العراق لتجعله الأول عالميًا

2020/11/26 | 11:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

صنفت الأمم المتحدة، اليوم الخميس العراق كأكثر دول العالم تلوثا بالألغام، مشيرة الى مساحة الملوثة تبلغ نحو 2.96 مليار متر مربع.

وقال مدير برنامج العراق الأقدم في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (يونيماس)، بيير لودهامر، في تصريح صحفي، إن “المساحة الملوثة بالألغام في العراق تبلغ نحو 2.96 مليار متر مربع”.

واضاف، أن “المناطق الأكثر تلوثًا تقع جنوب البلاد وفي المناطق الحدودية مع إيران، وهي من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت 8 سنوات وانتهت عام 1988”.

وأوضح مدير البرنامج أن “المناطق التي استعادتها القوات العراقية من داعش أضافت مزيدا من المساحات الملوثة نتيجة وجود عدد كبير من الألغام المعقدة والعبوات الناسفة محلية الصنع التي تستمر في تشويه وقتل المدنيين بالإضافة إلى حرمانهم من متابعة سبل عيشهم بأمان”.

وأفادت منظمة إدارة المعلومات وشؤون الألغام الأمريكية (IMMAP) في تقرير لها في أغسطس/آب الماضي أن محافظة البصرة تعد أكثر المحافظات تلوثا بمساحة 883 مليون متر مربع، ناتجة عن حربي الخليج الأولى والثانية وحرب عام 2003.

وكشفت المنظمة الأمريكية وفق تقريرها الأخير أن أعداد ضحايا الذخائر المتفجرة وصل إلى 34 ألفا و74 ضحية، أكثر من 19 ألفا منهم سقطوا في المناطق الجنوبية للبلاد.

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