إيران تستعد لاختبار لقاح محلي ضد كورونا على البشر

2020/11/26 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

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إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن ان السلطات ستبدأ قريبا إجراء تجارب على البشر للقاح محلي ضد فيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، 26 تشرين الثاني 2020، انه "في الوقت الحالي، تعمل أربع شركات إيرانية على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية بمراحل (عملها)، ومن المحتمل أن تبدأ شركة أو شركتان قريبا مرحلة التجارب على البشر".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق، بدء منتجي اللقاح الإيرانيين مرحلة التجارب السريرية على البشر، لكن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أوضح لاحقا أن هذه العملية لم تبدأ بعد.

وتعد إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي وباء كورونا، حيث بلغت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن نحو 900 ألف إصابة، أما إجمالي الوفيات فوصل إلى 46107 منذ تفشي الوباء في البلاد.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 59.4 مليون حالة ، بعد أن زاد بأكثر من 527 ألف حالة خلال 24 ساعة.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع عدد الوفيات بنحو 10 آلاف، متجاوزا 1,4 مليون شخص، فيما أكدت تلقيها اعتبارا من مساء أمس 25 تشرين الثاني بيانات حول 59 مليونا و481313 مصابا، ومليون و404542 حالة وفاة، وارتفع بذلك عدد المصابين بمقدار 527326، والوفيات بـ 98989.

وجرى تسجيل الحد الأقصى لعدد المصابين يوميا في 14 تشرين الثاني الجاري، وبلغ 668656 مصابا، والوفيات في 17 نيسان الماضي بعدد 12432 حالة.

ر.إ

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