صدور حكمين بالحبس في قضية عقد التأمين الصحي للتربية

2020/11/26 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، صدور حكمين بالحبس في قضية عقد التأمين الصحي لوزارة التربية.

وقال الهيئة في بيان لها اليوم (26 تشرين الثاني 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في القضية، أفادت بإصدار المحكمة حكما بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق مدير قسم العقود في وزارة التربية، استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)"، موضحا أن "قرار الحكم جاء على خلفية إعداد المدان ملحقا للعقد".

واضاف ان "المحكمة أصدرت حكما آخر يقضي بالحبس مدة سنة واحدة بحق المدير المفوض للشركة المتعاقدة مع الوزارة، استنادا إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد".

وكانت الهيئة قد حققت في المخالفات المرتكبة بعقد التأمين الصحي لوزارة التربية وشبهات الاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين وأحالت القضية إلى القضاء.

A.Sh

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