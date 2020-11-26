مشهد قليل الحدوث.. مقاتلتان تتزودان بالوقود في الجو (فيديو)

2020/11/26 | 11:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يعتبر التزود بالوقود في الجو من أصعب عناصر الرحلة للطيارين العسكريين، لكن مقاتلات روسية رسمت مشهداً في الجو لهذه العملية.





ونقلت الوكالة الروسية، و تابعها "ناس" (26 تشرين الثاني 2020)، تزود طياري مقاتلات سو-35إس، وسو-30إس إم، بالوقود في الجو، في إقليم خاباروفسك في روسيا، حيث تم أخذ الوقود من الطائرة الناقلة إيل-78 بسرعة تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة.

و سو-35، هي مقاتلة روسية متعددة الأغراض فائقة المناورة من الجيل 4 ++، وتعد من الطائرات القريبة جدًا من طائرات الجيل الخامس من حيث خصائصها/ وهي تحديث عميق لطائرة سو-27.





وأثر التحديث على كل من المعدات الموجودة على متن الطائرة وهيكل الطائرة، الذي تم تعزيزه، بحسب فيديو نشرته الوكالة الروسية.

وذكرت الوكالة انه "تم تزويد الطائرة بمحطة رادار أكثر قوة، وترسانة موسعة من الأسلحة الموجهة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى الموجهة بواسطة الرادار".

اما طائرة سو-30إس إم هي تعديل لطائرة "سو-30" حيث تمتلك قدرة فائقة على المناورة، ومجهزة برادار مرحلي، وهي طائرة مقاتلة قادرة على استخدام أسلحة حديثة ومتقدمة عالية الدقة من فئة "جو-جو" و "جو-أرض".

تجدر الاشارة الى انه تم إنشاء سو-30 على أساس سو-27أو بي.

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