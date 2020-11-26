الثقافة تكشف عن 3 مقترحات بشأن منارة الحدباء

2020/11/26 | 11:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت دائـرة الصيانة والحفاظ على الاثـار في وزارة الثقافة

شوطا كبيرا في اعادة بناء منارة جامع النوري “الحدباء” في

محافظة نينوى.

وقال مدير عـام الـدائـرة ايـاد حسن عبد حمزة في تصريح صحفي ان

منظمة الامــم المـتـحـدة للتربية والـثـقـافـة والـعـلـوم (يونسكو)

قطعت شوطا في اعادة بناء هذا المعلم الحضاري الذي دمرته

عصابات الشر والارهاب “داعش».

واضاف ان المشروع الممول من وزارة الثقافة الاماراتية والذي

يجري باشراف دائرة الصيانة، تم تنظيف ماحوله من الانقاض

والتخلص مـن الالـغـام التي كانت مـوجـودة فيه، وعـزل القطع

الناجية وجـردهـا والـتـي يمكن الاسـتـفـادة منها فـي بـنـاء هذا

الصرح.

وبــين ان المـنـظـمـة طـرحـت 3 مـقـتـرحـات لـقـاعـدة المــنــارة، الاول

استنساخ قـاعـدة تكون قريبة منها، فـي حـين تترك الاصلية

لتكون شـاهـدا على وحشية الـعـصـابـات الاجـرامـيـة، والثاني

تقطيع اجزائها ونقلها الى معرض، في حين كان الثالث والذي

لاقى قبولا لدى المختصين في الدائرة الابقاء على القاعدة وتقوية

اسسها وحقنها ومن ثم بناء المنارة عليها بطبقاتها السبع.

وتابع ان هناك اتفاقا على بدء المختصين من المنظمة بتحاليل

التربة، في الوقت الذي اقترحت فيه دائرة الصيانة مساعدتهم

في تلك الفحوصات من الصيانات القديمة الموجودة والمكتب

الهندسي في جامعة الموصل لتقديم هذا التحليل، اضافة الى

تقييم انشائي ودراسة رادارية موجودة من قبل وزارة الموارد

المائية على منارة جامع النوري “الحدباء”.

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