البرلمان يقيم مجلس عزاء على روح النائب حسين الزهيري

2020/11/26 | 11:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقام مجلس النواب العراقي، الخميس، مجلس عزاء على روح الفقيد النائب حسين جاسم الزهيري.

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