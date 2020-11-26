بالصور.. 'M60' ترصد أدوية مهرّبة في بغداد بعد 'الشك والاشتباه'

2020/11/26 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية أمنية تابعة لوزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط أدوية مهرّبة في سيطرة رئيسية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت مديرية مكافحة المتفجرات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "أثناء إجراء عملية الفحص في سيطرة الشعب بواسطة عجلة السونار (M60) تم وقوع الشك والاشتباه بإحدى عجلات الحمل المارة بالسيطرة وذلك لوجود اختلاف بالكثافة".

وأضافت أنه "بعد إجراء عملية التفتيش اليدوي تبين أنها تحمل أدوية مهربة داخلة بدون موافقات وزارة الصحة"، مبينة أنه "تم تسليمها إلى الجهات المختصة".

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