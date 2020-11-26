2020/11/26 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن تنظيم “ داعش” الإجرامي كثف أنشطته في العراق في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى انه اصبح اكثر نشاطا مما كان عليه قبل أشهر قليلة.

وزير الخارجية العراقي يؤكد تكثيف وزير الخارجية العراقي: نشكر روسيا لجهودها في الحرب ضد “ داعش”

وأضاف وزير الخارجية العراقي، أثناء زيارته الحالية لموسكو، في تصريح أوردته وكالة “نوفوستي”: “لسوء الحظ، فإن تنظيم داعش الإرهابي موجود وأصبح أكثر نشاطا مما كان عليه قبل أشهر قليلة”.

وأضاف، أنه “لدينا معلومات تفيد بأن التنظيم موجود في مناطق معينة من محافظات الأنبار وكركوك وديالى، وفي بعض المناطق بنينوى”.

ولفت حسين إلى ان القوات العراقية تعتقل عناصر من تنظيم “ داعش”، من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن السلطات العراقية في حوار مع دول أوروبا الغربية حول مواطنيها الذين انضموا إلى “ داعش” وشنو هجمات على الأراضي العراقية.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: داعش اصبح اكثر نشاطا مما كان عليه قبل اشهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: داعش اصبح اكثر نشاطا مما كان عليه قبل اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).