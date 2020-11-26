خارجية العراق: مجتمعنا مؤيد للقضية الفلسطينية

2020/11/26 | 12:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، "مجتمعنا مؤيد للقضية الفلسطينية ولم تعرض علينا مسألة التطبيع وندعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم"....

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