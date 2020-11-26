ضبط شركات سياحية في كربلاء المقدسة تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي للمسافرين

2020/11/26 | 12:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات تضبط شركات سياحية في محافظة كربلاء المقدسة تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي للمسافرين.

وذكرت الوكالة ان “مديرية استخبارات الأمن السياحي في كربلاء المقدسة والتابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط عدد من شركات السياحة في المحافظة تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي الخاصة بالفايروس، للمواطنين الذين يريدون السفر خارج البلاد من دون الذهاب الى مركز الفحص المخصصة مقابل مبالغ مالية”.

وبينت ان “ورقة الفحص الطبي تحمل ختم وتوقيع مدير الصحية العامة مزيف، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق إصحاب هذه الشركات”.

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