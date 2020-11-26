الضاري يستنكر استهداف الناشطين وآخرهم أكرم عذاب وعمر فاروق في بغداد

2020/11/26 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

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استنكر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري استمرار استهداف الناشطين.

وقال الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن استهداف الناشطين أكرم عذاب وعمر فاروق، وهروب المنفذين مثل كل مرة، يجعل الجميع يسأل حكومة الكاظمي، هل بإمكانها حماية الانتخابات من عصابات اللادولة والسلاح المنفلت، أم ستفشل بحمايتها كما فشلت بحماية ارواح العراقيين من مافيات الغدر التي تستهدف اصحاب الكلمة الحُرة؟.

استهداف الناشطين واخرهم #اكرم_عذاب و #عمر_فاروق، وهروب المنفذين مثل كل مرة، يجعلنا نسأل حكومة السيد @MAKadhimi هل بإمكانها حماية #الانتخابات من عصابات اللادولة والسلاح المنفلت، ام ستفشل بحمايتها كما فشلت بحماية ارواح العراقيين من مافيات الغدر التي تستهدف اصحاب الكلمة الحُرة

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) November 26, 2020

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