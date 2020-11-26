واشنطن: العقوبات على إيران مستمرة طوال فترة بقاء ترمب

2020/11/26 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، إليوت أبرامز، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على كيانات تدعم برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال أبرامز في تصريحات صحفية، إن العقوبات ستفرض على أربعة كيانات في الصين وروسيا بتهمة أنشطة الترويج لبرنامج إيران الصاروخي، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار حملة الضغط على إيران، مع فرض عقوبات جديدة خلال الأسابيع المقبلة وحتى ديسمبر ويناير تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان.

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