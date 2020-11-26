بايدن: لا أستبعد تعيين جمهوريين في حكومتي

2020/11/26 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن إنه لا يستبعد تعيين نواب عن الحزب الجمهوري في حكومته المقبلة.

واكد في تصريحات صحفية، أن هدفه في المرحلة المقبلة توحيد الولايات المتحدة، لافتا الى أن العديد من المناصب لا تزال شاغرة، ويمكن تعيين الجمهوريين فيها.

هذا ويتم تعيين المسؤولين من الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير منتظم، حيث عين الرئيس الحالي دونالد ترمب عددا من الديمقراطيين مستشارين له، فيما كان لسلفه باراك أوباما ستة وزراء على الأقل من الحزب الجمهوري.

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