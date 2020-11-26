السودان.. وفاة الصادق المهدي إثر إصابته بفيروس كورونا

2020/11/26 | 12:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوفي زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقالت صحيفة السوداني، إن الصادق المهدي أصيب بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري.وكانت حالته تدهورت مساء الأربعاء، بعد مضاعفات التهاب رئوي حاد طرأت نتيجة الإصابة.ونقلت صحيفة أخبار السودان، عن مصادر في حزب الأمة قولها إن المهدي كان يتلقى العلاج على أعلى …

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