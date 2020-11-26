المرور تطالب بهذا الامر بخصوص جباية صيانة الطرق

2020/11/26 | 12:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت مديريّة المرور العامة في وزارة الداخلية بإسناد جباية صيانة الطرق الى جهات اخرى واعفائها من هذه المهمة.وقال الرائد فادي عماد من قسم العلاقات والاعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية في تصريح صحفي ان “واقع الشوارع في بغداد مؤلم ويحتاج الى اعمال صيانة وتأهيل، مشيرا الى وجود تلكؤ في اعمار بعض هذه الطرق …

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