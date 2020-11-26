اتحاد السلة: نتعرض لاحتجاز في البحرين وليس للحجر

2020/11/26 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد امين سر الاتحاد العراقي بكرة السلة، خالد نجم، اجراءات الجانب البحريني باستقبال وفد المنتخب الوطني العراقي قبل مباراة المنتخبين في التصفيات الاسيوية.

وقال نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني منذ وصوله الى البحرين، لم يتمكن من خوض أي وحدة تدريبية بسبب اجراءات السلطات البحرينية”.

واوضح أن “ما نتعرض اليه في البحرين هو احتجاز وليس حجر “، مشيراً إلى ان “الفحوص الطبية التي ستظهر نتائجها اليوم ستشهد اصابة لاعبين اخرين وهذا ما نتوقعه”.

يذكر ان المنتخبين سيتواجهان يوم غد في اطار التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس آسيا.



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