الأمن النيابية: تصريح وزير الدفاع بشان اعداد الدواعش في شمال بابل “خطير” 

2020/11/26 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية , الخميس , تصريح وزير الدفاع جمعة عناد بشان اعداد الدواعش في بغداد وشمال محافظة بابل بـ ” الخطير ” , مؤكدة ان هذا التصريح بحاجة الى وقفة ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية .

وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللجنة لديها علم بوجود اعداد من الدواعش متواجدين على شكل مجموعات وافراد في خلايا نائمة في بغداد وشمال محافظة بابل وتحديد في منطقة جرف النصر , الا انها لاتملك العدد الحقيقي”.

ووصف عليوي “تصريح وزير الدفاع جمعة عناد الأخير بشان تواجد ما يقرب من 2000 داعشي في بغداد وشمال محافظة بابل بأنه خطير وبحاجة الى وقفة” .

وأضاف ان “اللجنة سوف تحمل هذا التصريح على محمل من الجدية وستطالب الجهات الأمنية والاستخبارية بتفعيل جهدها الأمني والاستخباري لمعالجة هذه الاعداد وان يكون لها موقف جدي من هذه المعلومة الخطيرة ” .



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