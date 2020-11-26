تفاصيل جديدة في حادثة سرقة فيلا نانسي عجرم: الأدلة اختفت من مسرح الجريمة!

2020/11/26 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

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حادثة سرقة فيلا نانسي عجرم

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف محامي القتيل في فيلا الفنانة نانسي عجرم، جمال الغيث، تفاصيل جديدة عن القضية التي صدر فيها قرار بحق زوج الفنانة، مبينا أنه تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة، كما أن القتل لم يكن دفاعا عن النفس لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجنى عليه.

وقال الغيث، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أمس الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020، إن "الجميع مع الحق وليس شيء آخر، ولم نستطيع عملا بالظروف المحيطة بالدعوى، وعدم تعاون الجهات المعنية وكذلك أزمة كورونا أن نحقق جيدا من وجود علاقة بين المجني عليه وزوج الفنانة".

وعلق الوكيل القانوني للشاب السوري محمد الموسى، الذي قتله فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية، على القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في لبنان بشأن إدانة الأخير بالقتل القصد، بالقول إن "القرار قضى بإدانة فادي الهاشم بالقتل قصدا وليس عمدا من خلال المادة 547 معطوفة على المادة 228 المعنية بحالة الدفاع عن النفس، موضحا أن القرار لم يفسر تفاصيل الدفاع المشروع لأن له شروطا بين الاعتداء والدفاع، وهذه النقطة لم تثر".

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم، نفت ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور فادي الهاشم بين 15 و20 عاما، في قضية حادثة السرقة التي حصلت في منزلهما، وأدت إلى مقتل السارق، وهو من الجنسية السورية، ويدعى محمد موسى، مشيرة الى أن هذا الخبر عار من الصحة.

وكان القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، أدان المدعو فادي الهاشم بجناية المادة 547 (القتل القصدي)، وتصل العقوبة إلى 20 سنة سجن، معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار على الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

ر.إ

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