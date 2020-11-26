أوباما: استجابة حكومتنا لأزمة فيروس كورونا مخزية

2020/11/26 | 12:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصف الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، استجابة حكومة الولايات المتحدة لأزمة فيروس كورونا بـ “المخزية”.وأضاف في حديث لبرنامج “The Late Show”، أن تدابير السلامة، بما فيها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كان ينبغي اعتبارها “أمرا منطقيا” بدلا من “فعل قمعي”.وقال إنه “لو اتخذت هذه الخطوات فورا، فلا شك في أننا كنا سننقذ بعض الأرواح، …

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