ضبط أدوية مهربة شمالي بغداد

2020/11/26 | 12:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، العثور على ادوية مهربة في سيطرة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد.

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