بالصور.. وفاة وإصابة مدنيين بحادث سير في الشوملي

2020/11/26 | 12:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني:

فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني بابل تتمكن من إنقاذ سائق عجلة وتنتشل جثة سائق عجله أخرى على إثر تصادم العجلتين في منطقة البراكيه بناحية الشوملي ..

حيث تم إخراج المتوفي والمواطن المصاب بأستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلهم إلى مستشفى الشوملي العام بعد إجراء الإسعافات الأولية للمصاب .

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