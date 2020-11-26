الإخوان و منظماتهم الإرهابية تعمل بتعاليم صهيوإمبريالية - سالم لعريض

2020/11/26 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سالم_لعريض نعم الإخوان و منظماتهم الإرهابية تعمل بتعاليم صهيوإمبرياليةكلّ من دافع أو تستّر أو برّر أعمال الإرهاب و الدواعش بكل تلويناتهم هو فرخ داعشي بمنطوق لسانه أو قلمه:كالذي كتب:"كل ما كتبتموه من سطور ذهب"مخاطبا الدواعش أو من يدّعي أن الدواعش هو الإسلام في حالة غضب و ورد ذلك على لسان الحبر الأكبر راشد الغنوشي إخواني تونسي أو من زعم أنه رأى الملائكة تحارب مع الدواعش ......





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