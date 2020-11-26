نشأة الدولة السورية الحديثة وتحولاتها (2) - عبدالله تركماني

2020/11/26 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني محددات الدولة السوريةإذا ما أردنا أن ندخل إلى طبيعة محددات الدولة السورية فإنه يمكننا تثبيت النقاط التالية (6):أ - بناء حداثة غير عقلانية مستهلكة وغير قادرة على النمو أو الإنتاج، أي بناء حداثة هشة وقشرية ورثة كما أسماها الدكتور برهان غليون بـ " الحداثة المغدورة ".ب – القطيعة بين الدولة والمجتمع، إذ حدثت قطيعة شبه كاملة بين الدولة، كظاهرة مهمتها بناء نظام سياسي وسلطة عادلة لخدمة الناس، ......





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