ثورة الجوع والغضب التشرينية وأهدافها ومصيرها - فلاح أمين الرهيمي

2020/11/26 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كانت أسباب وعوامل أدت إلى اندلاع ثورة جماهيرية عفوية واسعة كانت من أهدافها استقالة الوزارة الفاشلة وإجراء انتخابات مبكرة والقضاء على الجوع والفقر والبطالة والفساد الإداري والمحاصصة الطائفية وقيام حركة إصلاحية وإجراء التغيير في سلطة الحكم كافة واصلاحات وتغيير في قانون الانتخابات واتخذت شعار لها (إما أن نفنى أو نسعد) ومضى عليها ثلاثة عشر شهراً وقدمت أكثر من خمسمائة شهيد وخمسة عشر ألف من الجرحى ولا ز ......





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