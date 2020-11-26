أسعار النفط تتحول للهبوط بأكثر من 1.5%

2020/11/26 | 12:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، في جلسة متقلبة بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.

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