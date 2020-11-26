محدث.. البيتكوين تُعمق خسائرها أدنى مستوى 17 ألف دولار

2020/11/26 | 12:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: عمقت عملة البيتكوين خسائرها لأكثر من 12 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتهاوى أدنى حاجز 17 ألف دولار، وسط خسائر حادة للعملات

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