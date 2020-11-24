'مذيع ارتدى الزي العربي!' .. مسرحية إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات (فيديو)

2020/11/26 | 12:57 - المصدر: NRT عربية

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اعلام اسرائيل والامارات

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من عرض مسرحي بثته قناة إسرائيلية تسخر فيه من دولة سمتها "الإمارات واحد"، وذلك بعد اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع الإمارات والبحرين.

وذكر تقرير لصحيفة "القدس العربي" تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 26 تشرين الثاني 2020، انه "خلال العرض المسرحي سأل ممثل يؤدي دور مذيع آخر يرتدي ملابس عربية، واسمه فيصل، عن كيفية عرض ترامب توقيع اتفاق تطبيع، حيث قال إن ترامب قال لي: تعال واعمل اتفاق مع إسرائيل، فقلت مقابل ماذا وأنا لم أخض حربا واحدة معها، فقال: أغلق فمك، سأعطيك طائرات إف 35 وقنبلة ذرية صغيرة ودبابة مجانا، وأنا وافقت، وقمت بتوقيع الاتفاق".

وتابع الممثل بدور المذيع بالقول "نحن سعداء بعمل اتفاق سلام مع الإمارات واحد"، ورد الآخر"نحن لسنا إمارات، نحن واحد فقط، ومساحتنا من سلة القمامة إلى ذلك الجمل".

وتضمن المشهد كما كبيرا من السخرية، من تلك الدولة التي أشار إليها بـ"الإمارات واحد" من ناحية عدم وجود سكان سوى "فيصل" وكذلك حرارتها العالية.

عرض مسرحي صهيوني يسخر من الامارات والتطبيع معها pic.twitter.com/m9UFF8hhyw

— د.صالح النعامي (@salehelnaami) November 24, 2020

ر.إ

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