مكافحة الإرهاب يؤكد استمرار التنسيق الاستخباراتي مع التحالف الدولي ضد داعش

2020/11/26 | 12:57 - المصدر: NRT عربية

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قوات جهاز مكافحة الإرهاب

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد جهاز مكافحة الارهاب، الخميس، استمرار التنسيق الاستخباري مع قوات التحالف الدولي واستخبارات الاجهزة الامنية الاخرى، مبينا ان العمليات الأمنية الأخيرة شلت حركة عناصر تنظيم داعش.

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 26 تشرين الثاني 2020، إن "العمليات الأخيرة لجهاز مكافحة الإرهاب شلت حركة عصابات داعش الارهابية، وانتقالها من منطقة الى أخرى".

وأضاف أن "التنسيق الاستخباري لازال مستمرا، بين جهاز مكافحة الإرهاب واستخبارات الاجهزة الامنية الاخرى، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق مع التحالف الدولي".

وأشار إلى أن "عصابات داعش الارهابية الآن تفتقر الى الحواضن، فضلا عن افتقارها القواعد التي من خلاله تؤسس للتخطيط، وشن عملياتها إلارهابية".

وأوضح أن "المرحلة الحالية في عمل جهاز مكافحة الإرهاب، تميزت بالجهد الاستخباراي المكثف، وفق احدث التقنيات الفنية والبشيرة، في ملاحقة فلول داعش الإرهابية، خاصة المستوى القيادي لهذه العصابات".

وأكد النعمان، أن "تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية، لعب دورا حقيقيا بتزويد جهاز مكافحة الإرهاب، بمعلومات عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم".

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، قد أكد خلال زيارته الحالية لموسكو، ان "تنظيم داعش الإرهابي موجود وأصبح أكثر نشاطا مما كان عليه قبل أشهر قليلة"، وتابع "لدينا معلومات تفيد بأن التنظيم موجود في مناطق معينة من محافظات الأنبار وكركوك وديالى، وفي بعض المناطق بنينوى".

وأشار حسين، إلى أن "القوات العراقية تعتقل عناصر من تنظيم داعش، من جنسيات مختلفة، والسلطات في حوار مع دول أوروبا الغربية حول مواطنيها الذين انضموا إلى داعش وشنو هجمات على الأراضي العراقية".

ر.إ

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