قبيل مواجهة الشرطة.. العنكوشي يعد لاعبيه بمكافأة كبيرة في حال الفوز

2020/11/26 | 12:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} وعد رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، الخميس، لاعبيه بمكافأة مالية كبيرة في حال تحقيق الفوز على فريق الشرطة ضمن منافسات الدوري الكروي الممتاز.

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