2020/11/26 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أحبطت القوات الأمنية ، يوم الخميس، تنفيذ هجوم انتحاري بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.وأبلغ مصدر أمني وكالة “المركز الخبري الوطني”، أن القوات الامنية في سيطرة البطحاء غرب الناصرية ألقت القبض على مواطن مصري الجنسية اعترف أثناء التحقيق الأولي بقدومه الى المحافظة لتنفيذ عملية انتحارية.ولم يعطِ المصدر تفاصيل أكثر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مصري الجنسية يخطط لعملية انتحارية في الناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مصري الجنسية يخطط لعملية انتحارية في الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مصري الجنسية يخطط لعملية انتحارية في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).