استقرار الدولار عالمياً مع عطلة رسمية بالولايات المتحدة

2020/11/26 | 13:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامناً مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

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