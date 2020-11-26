رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى مجلس النواب

2020/11/26 | 13:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الخميس ، الى مجلس النواب لقراءة سورة الفاتحة على روح النائب حسين الزهيري.

وذكر أن الكاظمي وصل الى البرلمان لتقديم التعازي وقراءة صورة الفاتحة على روح النائب حسين جاسم الزهيري الذي توفي إثر مضاعفات كورونا ".

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