فيدو وصور.. تساقط الثلوج على بلدة حاج عمران

2020/11/26 | 13:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساقطت ثلوج بكثافة يوم الخميس، على بلدة حاج عمران التابعة لمحافظ اربيل .

وقال آسو كمال مدير الانواء الجوية لـPUKmedia: ان الثلوج انهمرت اليوم على مناطق حاج عمران بانخفاض درجات الحرارة الى تحت الصفر المئوية.

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PUKmedia خاص‌

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