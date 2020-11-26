صور.. جمعية قصار القامة تحتفل بذكرى تأسيسها

2020/11/26 | 13:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت يوم الخميس، بمدينة السليمانية، احتفالية في الذكرى الـ 26 لتأسيس جميع قصار القامة بحضور مسؤول مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني.

يشار الى ان نحو 4 آلاف من قصار القامة في اقليم كوردستان، انعكس بروز جائحة كورونا سلبا على اوضاعهم الصحية والمعيشية.

PUKmedia خاص

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