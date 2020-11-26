بالصور.. حريق يلتهم خيمة للمعتصمين في واسط

2020/11/26 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

التهم حريق مجهول، فجر الخميس، احدى خيم الاعتصامات بمحافظة واسط.

وذكر علي العزاوي، وهو احد المعتصمين المتواجدين في ساحة الاعتصام بتقاطع تموز في المحافظة، انه "في تمام الساعة الثالثة فجرا، تعرضت احدى خيام المعتصمين في ساحة الاعتصام بواسط لحريق لا نعرف مصدره".

واضاف لـ (بغداد اليوم)، "حتى الساعة الثانية ليلاً كنا متواجدين في الخيمة، وقطعنا جميع مصادر الكهرباء عنها حين المغادرة".

وتابع: "يتضح ان الحادث ناجم عن فعل فاعل".

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