رئيس الديوانية يخصص مكافأة مالية لكل لاعب في حال الفوز على الشرطة

2020/11/26 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قرر رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، تخصيص مكافأة مالية لكل لاعب في الفريق في حال تحقيق الفوز على الشرطة.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء البصري في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي قرر تحفيز اللاعبين من اجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة امام الشرطة”.

واوضح أن “رئيس النادي سيكافئ كل لاعب بمبلغ مليون دينار في حال تحقيق الفوز في المباراة”، مشيراً إلى أن “الكادر التدريبي كثف التدريبات كي يصل اللاعبون الى الجاهزية المطلوبة”.

يذكر ان المباراة ستقام بين الفريقين سيتوجهان يوم غد الجمعة في الجولة الخامسة من ممتاز الكرة.



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