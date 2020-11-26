في الجولة الخامسة.. فرق الممتاز بين صراع البقاء وحرب الصدارة

2020/11/26 | 13:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- ميثم الخفاجي

تواصل عجلة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم دورانها باقامة جولة تلو الاخرى بحسب الجدول الزمني الذي تم وضعه من قبل لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد اللعبة والذي من المقرر نهايته في شهر تموز من العام المقبل.

فبعد مضي اربع جولات من المسابقة المحلية تنطلق يوم غد الجمعة مبارايات الجولة الخامسة من المرحلة الاولى للدوري الممتاز باقامة اربعة لقاءات، اذ سيحل فريق الشرطة ضيفا ثقيلا على الديوانية، على امل العودة بنقاط المباراة والاقتراب من قمة الترتيب في قائمة الفرق، لا سيما انه يحتل المرتبة الرابعة برصيد (8 نقاط).

وفي باقي المباريات يلتقي فريق الطلبة ضيفه القادم من الشمال فريق زاخو على ملعب الساحر احمد راضي (الكرخ)، فيما يشد فريق النفط رحاله الى بابل لملاقاة فريق القاسم على ملعب الكفل، بينما يحتضن ملعب التاجي مواجهة فريقي الكهرباء والصناعات الكهربائية في لقاء يسعى فيه الثاني الى تصحيح مساره بعد سلسلة من النتائج السلبية في المباريات الاربع الاولى بتسجيل ثلاث خسارات وتعادل واحد.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة بعد غد السبت، حينما يلعب القوة الجوية مع امانة بغداد ، ويستضيف نفط الوسط فريق اربيل في ملعب كربلاء الدولي، ويلاقي الزوراء فريق الحدود على ملعب التاجي، ويلاعب السماوة ضيفه الكرخ، والنجف امام نفط ميسان، ويستقبل نفط البصرة فريق الميناء على ملعب البصرة الدولي .

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