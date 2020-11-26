مكافحة إجرام بغداد تكشف تفاصيل جريمة سجلت على انها حالة انتحار

2020/11/26 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، تفاصيل جريمة سجلت على انها حالة انتحار، وقعت بمنطقة البنوك شمالي شرقي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: “بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث انتحار امرأة داخل شقتها في منطقة البنوك شرق العاصمة بغداد، على الفور […]

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