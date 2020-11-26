بالصور.. الثلوج تغطي منطقة حدودية في إقليم كوردستان

2020/11/26 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

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الثلوج في كوردستان

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت المناطق الحدودية في إقليم كوردستان منذ صباح الخميس، تساقط للثلوج في المناطق الجبلية والحدودية.

وأفادت وسائل إعلام كوردية، اليوم، 26 تشرين الثاني 2020، أن الثلوج ما زالت تتساقط في منطقة حاج عمران الحدودية والواقعة في أقصى شمال أربيل، فيما لم ترد أنباء فيما لو تسببت الثلوج في قطع الطرقات، حيث اكتست السيارات والمباني باللون البيض.

ومن النادر تساقط الثلوج في شهر تشرين الثاني على مناطق إقليم كوردستان، وتتساقط غالبا في أواخر كانون الأول وكانون الثاني أو شباط.

ر.إ

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