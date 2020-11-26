كربلاء.. ضبط شركات سياحية تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي للمسافرين

2020/11/26 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

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إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن ضبط شركات سياحية في كربلاء تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي للمسافرين.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 26 تشرين الثاني 2020، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، ومن خلال المتابعة لتنفيذ توجيهات لجنة الأمر الديواني (55) الخاص بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية الخاصة بفيروس كورونا، تمكنت مديرية استخبارات الأمن السياحي في كربلاء ، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط عددا من شركات السياحة في المحافظة تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي الخاصة بالفيروس للمواطنين الذين يريدون السفر خارج البلاد دون الذهاب الى مراكز الفحص المخصصة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان أن "ورقة الفحص الطبي التي تم ضبطها تحمل ختم وتوقيع مدير الصحة العامة مزور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه الشركات".

وفي عملية أخرى، أعلنت الوكالة القبض على أربعة ارهابيين من عناصر داعش في قضاء الحويجة بكركوك، حيث جاء في بيان أن" مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية والذين عملوا ضمن مايسمى قاطع الحويجة بداعش الارهابي ".

وأضاف البيان ان"الارهابيين اشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير"، لافتا إلى انه" تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ر.إ

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