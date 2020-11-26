السيد عمار الحكيم للسفير الروسي: حل الأزمة العراقية يكمن في تشكيل تحالف عابر للمكونات

2020/11/26 | 13:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلنا صباح اليوم السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف وتناولنا المشهد السياسي محليا ودوليا والعلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات السياسية إقليميا ودوليا، حيث تم تأكيد أهمية استثمار المشتركات بين بغداد وموسكو في جميع المجالات ، وأشرنا الى طبيعة الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العراق إذ إنها أزمة سيولة ، وأن العراق غني بإمكاناته وثرواته، داعين الى تكامل الأدوار فيما يتعلق بالسوق النفطية .

سياسيا بينّا رؤيتنا للأزمة السياسية العراقية وقلنا إن الحل من وجهة نظرنا يكمن في تشكيل تحالف عابر للمكونات يحضر فيه الجميع ويمثل نواة الموالاة والمعارضة.

وعن الإنتخابات المبكرة أكدنا مصيريتها وشددنا على الأمن الإنتخابي والتنافس على أساس البرامج.

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