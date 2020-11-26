وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان هاتفياً مبادرات لأستقرار المنطقة

2020/11/26 | 13:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع ونظيره المصري سامح شكري مبادرات لأستقرار المنطقة.

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