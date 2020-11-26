2020/11/26 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- انتقدت وزارة الخارجية التركية دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي أذربيجان للانسحاب من قره باغ، وقالت إن هذه الدعوة مثير للسخرية ومتحيزة وغير واقعية.وجاء الموقف التركي ردا على اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الأربعاء، قرارا غير ملزم يدعو الحكومة “للاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ”.وفي قراره قال مجلس الشيوخ الفرنسي إنه “يدين العدوان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلق على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قره باغ المركز الخبري الوطني.

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