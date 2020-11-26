وزارة الشباب تضع منشآتها لدعم المنتخبات والأندية

2020/11/26 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وضعت وزارة الشباب والرياضة منشآتها لدعم المنتخبات الوطنية والاتحادات والأندية الرياضية تنفيذاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة عدنان درجال، من خلال تهيئة المنشآت والملاعب الرياضية رغم الظروف الصعبة جراء قلة الاموال وجائحة كورنا.وقال مدير قسم الانشطة والبرامج الرياضية في دائرة التربية البدنية والرياضة نجم عبد مطشر في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري […]

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