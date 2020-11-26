وزارة الشباب تضع منشآتها لدعم المنتخبات والأندية

2020/11/26 | 13:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]وضعت وزارة الشباب والرياضة منشآتها لدعم المنتخبات الوطنية والاتحادات والأندية الرياضية تنفيذاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة عدنان درجال، من خلال تهيئة المنشآت والملاعب الرياضية رغم الظروف الصعبة جراء قلة الاموال وجائحة كورنا.

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