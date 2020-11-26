إدارة النجف: التطبيعية رفضت اعادة خوض المباريات الى ملعبنا

2020/11/26 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلنت ادارة نادي النجف الرياضي، ان الهيئة التطبيعية رفضت اعادة خوض المباريات على ملعب نادي النجف.

وقال عضو إدارة النادي رحيم لفتة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي النجف دعت الهيئة التطبيعية الى اعادة مباريات الفريق لملعب النجف القديم”.

واوضح أن “رئيس الهيئة اياد بنينا رفض دعوتنا، بالتالي سنخوض مبارياتنا على ملعب نادي الكرخ الرياضي”، مشيراً إلى أن “الفريق من حقه ان يلعب على ارضه”.

يذكر ان نادي النجف اعتبر خاسراً 3-0 امام نفط الوسط في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بسبب رفضه خوض المباراة على ملعب كربلاء الدولي.



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