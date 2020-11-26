إنتاج السيارات في بريطانيا يتراجع 18% خلال أكتوبر

2020/11/26 | 13:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بأكثر من 18 بالمائة خلال الشهر الماضي، مع استمرار تفشي كورونا وإجراءات الإغلاق في التأثير على الطلب.

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