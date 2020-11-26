لاهور شيخ جنكي: عدم خلط الرياضة بالصراعات السياسية

وكان لاهور شيخ جنكي قد استقبل اليوم، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة الاتحادي والوفد المرافق له، لبحث اوضاع الرياضة والرياضيين في الاقليم والعراق.
وخلال اللقاء شدد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني على دعمه الكامل لاي عملية تغيير وإصلاح وتطوير في القطاع الرياضي بإقليم كوردستان والعراق، مشيرا الى ان مدينة السليمانية مليئة بالطاقة والحيوية وتختلف عن باقي المدن في المجال الرياضي بحسب الأهمية المعطاة لها.
واكد لاهور شيخ جنكي أنه وبسبب الأزمة الإقتصادية لم تستطع حكومة إقليم كوردستان الإهتمام بالجانب الرياضي، لذلك وإننا كإتحاد وطني كوردستاني نبذل الجهود الحثيثة وبحسب إمكانيتنا بدعم الرياضة والرياضيين في إقليم كوردستان، وفي هذا الإطار أهدينا ملعباً دولياً الى مدينة السليمانية، مطالبا وزير الشباب والرياضة الاتحادي الى التعاون وايلاء الإهتمام بالرياضة في إقليم كوردستان، ببذل الجهود لنقل جزء من الدورات والنشاطات الرياضية الى إقليم كوردستان وان لا يفسح الطريق أمام خلط الرياضة بالصراعات السياسية.
PUKmedia خاص
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