لاهور شيخ جنكي: عدم خلط الرياضة بالصراعات السياسية

2020/11/26 | 13:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس، على اهمية التعاون الرياضي بين الاقليم وبغداد وعدم خلط الرياضة بالصراعات السياسية.

وكان لاهور شيخ جنكي قد استقبل اليوم، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة الاتحادي والوفد المرافق له، لبحث اوضاع الرياضة والرياضيين في الاقليم والعراق.

وخلال اللقاء شدد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني على دعمه الكامل لاي عملية تغيير وإصلاح وتطوير في القطاع الرياضي بإقليم كوردستان والعراق، مشيرا الى ان مدينة السليمانية مليئة بالطاقة والحيوية وتختلف عن باقي المدن في المجال الرياضي بحسب الأهمية المعطاة لها.

واكد لاهور شيخ جنكي أنه وبسبب الأزمة الإقتصادية لم تستطع حكومة إقليم كوردستان الإهتمام بالجانب الرياضي، لذلك وإننا كإتحاد وطني كوردستاني نبذل الجهود الحثيثة وبحسب إمكانيتنا بدعم الرياضة والرياضيين في إقليم كوردستان، وفي هذا الإطار أهدينا ملعباً دولياً الى مدينة السليمانية، مطالبا وزير الشباب والرياضة الاتحادي الى التعاون وايلاء الإهتمام بالرياضة في إقليم كوردستان، ببذل الجهود لنقل جزء من الدورات والنشاطات الرياضية الى إقليم كوردستان وان لا يفسح الطريق أمام خلط الرياضة بالصراعات السياسية.

PUKmedia خاص‌

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