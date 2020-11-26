استقرار الحالة الصحية لمدرب صلاح الدين

2020/11/26 | 13:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مدرب نادي صلاح الدين هادي مطنش، استقرار حالته الصحية بعد نجاته من حادث سير كاد ان يودي بحياته.

وقال مطنش في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “حالتي الصحية في تحسن الان نتيجة الحادث الذي تعرضت له في منطقة الاسحاقي والذي كاد ان يودي بحياتي”.

واوضح بالقول، “نتائج الاشعة الاخيرة كانت جيدة واظهرت عدم وجود كسور ولا فطر في الاضلاع لكن الكدمة كانت القوية ولازالت اثارها قائمة”.

ونجا المدرب وعدد من لاعبي فريق كرة القدم بنادي صلاح الدين، من الموت بعد تعرضهم لحادث سير قرب قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين مطلع الشهر الحالي.



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