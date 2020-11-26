السلطات الهندية تجلي مئات الآلاف جراء الإعصار نيفار

2020/11/26 | 13:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أجلت السلطات الهندية مئات آلاف الأشخاص مع اجتياح الاعصار نيفار البلاد في ساعات مبكرة صباح اليوم الخميس.ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤول بمكتب الأرصاد الجوية المحلي قوله..



إن الإعصار نيفار المصنف من الفئة الخامسة على مقياس العواصف الهندي المؤلف من سبع فئات تسبب بإجلاء أكثر من 200 ألف شخص في تاميل نادو وبودوتشيري بعد اجتياحه البلاد وتسببه بهطل مطري غزير في العديد من المناطق الساحلية.وبين رئيس وزراء إقليم بودوتشيري ناراياناسامي أن الاقليم غارق بالمياه وأن الإعصار تسبب باقتلاع الكثير من الأشجار حيث تراوحت سرعة الرياح بين 120 و140 كم في الساعة وأن التيار الكهربائي انقطع عن أجزاء كثيرة من مدينة بودوتشيري وكودالور في تاميل نادو.



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